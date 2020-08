COVID-19: Betim aumenta testagem para tentar conter a doença

Antes, somente pessoas do grupo de risco ou com sintomas da COVID-19 eram testadas. Agora, indivíduos que tiveram contato com pacientes positivos, mesmo estando assintomáticos, poderão realizar o teste. (foto: Arquivo Prefeitura de Betim/Divulgação)

A testagem é uma das principais ações para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, uma vez que dando positivo para o novo coronavírus, é indicado o isolamento da pessoa contaminada impedindo que o indivíduo o transmita. Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), anunciou que aumentará, novamente, os testes na rede pública. Antes, somente pessoas consideradas do grupo de risco ou que tinham sintomas faziam os exames. Agora, indivíduos que tiveram contato com pacientes positivos, mesmo estando assintomáticos, poderão realizar o teste.

Por nota, a Prefeitura de Betim explica que os atendimentos continuam da mesma forma, as pessoas devem passar pela unidade básica de saúde (UBS) de referência para avaliação médica antes da realização do teste. Estão sendo disponibilizados o RT-PCR para pessoas com sintomas leves (sintomas apresentados do 3º ao 7º dia anteriores); e o teste rápido, em pessoas com sintomas leves (apresentados do 8º ao 14º anteriores) e naquelas, com ou sem sintomas leves, que tenham tido contato com pacientes positivos, cujo exame tenha sido realizado até 10 dias antes.



O teste rápido está disponível em todas as UBS’s, já o RT-PCR é realizado em 10 unidades, sendo uma por regional.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Betim tem capacidade para realizar cerca de 1.200 exames RT-PCR por mês, podendo chegar até 1.600, e possui cerca de 8 mil kits de testes rápidos. Ainda segundo a secretaria, até a última terça-feira (25) foram realizados, pela rede pública e privada, 28.110 exames para diagnóstico da COVID-19.Uma média de 6.389 testes para cada 100 mil habitantes. Estatística melhor que a geral estadual: dados da secretaria de saúde de Minas Gerais (SES-MG) apontam que até o momento, foram realizados 778.141 testes em todo o estado, uma média de 3.676 por 100 mil habitantes.

O secretário adjunto da Saúde de Betim, Hilton Soares, ressalta que a medida segue o protocolo definido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) e atende a recomendações dos relatórios da pesquisa de circulação do coronavírus, que está sendo realizada na cidade, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). "Ampliar a testagem para COVID-19 é muito importante, porque nos permite colocar pacientes positivos assintomáticos em isolamento, evitando a disseminação do vírus e, também, agilizar a assistência adequada àqueles que estão apresentando sintomas leves, aumentando as chances do não agravamento da doença, sobretudo nos pacientes que somam fatores de risco para o agravamento", esclarece Soares.

Números da doença

Atualmente a curva de contágio do novo coronavírus em Betim continua em crescimento. No boletim epidemiológico divulgado, nesta quarta-feira (26), a cidade soma 4.621 casos confirmados, destes 3.617 estão recuperados e há 162 mortes pela doença.A cidade tem 105 leitos de UTI exclusivos para atender os casos graves da COVID-19. O Cecovid-2, foi instalado no Fiat Clube, é para atender pacientes de risco moderado, que precisem ficar em observação. Já o Cecovid-4, aberto no prédio do Centro Materno-infantil, é para atender os casos mais graves.

Outro serviço criado durante a pandemia que vem ajudando a população é o Telecovid que faz atendimento por telefone para orientar e esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, por meio do telefone 3512-4992.