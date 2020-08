COVID-19: Confins completa uma semana sem casos confirmados

Barreiras sanitárias já abordou quase nove mil veículos e foram intensificadas este mês (foto: Divulgação/PMC)

Confins fica a menos de 40 quilômetros de distância de Belo Horizonte, abriga o aeroporto internacional e as duas cidades vivem realidades completamente distantes no que diz respeito à COVID-19. A vizinha de 6,7 mil habitantes não confirma casos de coronavírus há uma semana, desde o último dia 19, e não registrou um óbito sequer.



Bonfim, também localizada na Região Metropolitana de BH, tem população equivalente a Confins e registrava,até esta quarta-feira (26), 40 casos confirmados de coronavírus e duas mortes.





Mesmo com o grande fluxo de pessoas provenientes do aeroporto e de trabalhadores que se deslocam todos os dias para a capital, o município tem conseguido conter a doença. A estabilidade também se dá no número de casos notificados, que se mantém em 108 nos últimos sete dias.



Dos 35 casos confirmados, 32 se encontram recuperados da doença e três estão em isolamento. Apenas seis casos estão em investigação.









Segredo da proteção

Mas como explicar esse bloqueio dos casos na cidade? O secretário municipal de Saúde, Weslei Denis, acredita que as rápidas ações desenvolvidas no município e a redução das atividades aeroviárias no início da pandemia contribuíram para a lenta transmissão do vírus em Confins.





“A crescente onda de desemprego que, infelizmente, afetou o aeroporto diminuiu a circulação de munícipes para fora do município. Assim, tivemos uma menor circulação de pessoas de Confins em outras regiões, o que contribui para diminuir a importação de casos. Grande parte da população da cidade atua profissionalmente no aeroporto”.





Entre as medidas, uma das mais eficazes tem sido as barreiras sanitárias. Desde o início de julho quase 9 mil veículos foram abordados nos quatro bairros de maior movimento. Noventa pessoas estavam com sintomas gripais e 12.791 estavam assintomáticas.



Neste mês, as ações foram intensificadas, passando a ocorrer três vezes por semana em três bairros nas entradas da cidade e, aos sábados, em Lagoa dos Mares, que concentra grande quantidade de sítios e casas de veraneio.





A Secretaria Municipal de Saúde também intensificou a higienização das ruas, que passaram a ser lavadas de segunda a sexta-feira nas regiões mais movimentadas da cidade.