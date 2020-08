Sargento reformado da PM, Olímpio Pires completou 112 anos nesta segunda-feira e recebeu homenagem especial (foto: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/24/interna_gerais,1179024/militar-mais-antigo-de-minas-comemora-112-anos-de-vida.shtml) Dia do Soldado, foi realizada uma comemoração especial em Manga, no Norte de Minas. O mais velho militar da reserva de Minas Geraiso, o sargento reformado da PM, Olímpio Martins Pires, comemorou 112 anos de vida. Nesta segunda-feira (24), véspera do, foi realizada uma comemoração especial emno Norte de Minas. O mais velho militar da reserva de Minas Geraiso, oda PM, Olímpio Martins Pires, comemorou





Diante do impedimento da realização de eventos presenciais com maior número de pessoas, devido à pandemia de coronavirus, o sargento Olímpio recebeu uma homenagem especial à distância, prestada pelo alto comando da Policia Militar de Minas Gerais.

A homenagem foi acompanhada ao vivo pelo militar reformado e por seus familiares, por meio de uma live transmitida pelo Instagram (TV PMMG). O militar reformado foi enaltecido como “herói de guerra”, pois participou da Revolução Constitucionalista de 1932, que tinha como objetivo a derrubada de Getúlio Vargas, após o golpe da Revolução de 1930.





A live contou com a participação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, e do comando do Estado Maior da PMMG, coronel Eduardo Felisberto Alves. Ainda marcaram presença na transmissão o porta-voz, major Flávio Santiago; a assessora estratégica de comunicação do comando-geral, tenente coronel Gracielle Rodrigues Santos; e outros integrantes do alto comando da corporação.



O sargento reformado ganhou uma festinha com direito a bolo para comemorar a data (foto: Arquivo pessoal )





“Este é um momento de muita alegria para nós. Que honra! Estou sem palavras para descrever o quanto é satisfatório poder cumprimentar um veterano nosso com 112 anos”, afirmou o coronel Rodrigo.





O comandante-geral lembrou um trecho da letra do Hino da PMMG: “Filhos de Minas/erguendo a voz/anos após/anos, lutaram/pelas doutrinas/ que eles sonharam”. Ele usou as palavras do hino para agradecer ao mais antigo sargento da PMMG e a outras gerações de militares. “Nossa gratidão pelas doutrinas que vocês lutaram, pelas ocorrências que vocês atenderam”. Ao final da transmissão, os integrantes do alto comando da PM cantaram “parabéns pra você” para o ilustre aniversariante.





A transmissão foi acompanhada pelo também sargento reformado da PM, Raimundo Martins Santos, de 58 anos, um dos oito filhos do sargento Olímpio. Ele fez um agradecimento em nome da família. Olímpio tem um outro filho que seguiu carreira na PM mineira e está na reserva. Ele mora em Espinosa, também no Norte do estado.





História e medalha de “melhor atirador”





Olímpio Martins Pires nasceu em Araçuaí, no Vale do Jequtinhonha. Ele ingressou na PMMG na juventude – não existe registro da data, começando a carreira na corporação em Belo Horizonte.

Depois, serviu em várias cidades mineiras. Olímpio se recorda de ter trabalhado na sua terra natal, Rio Pardo de Minas (onde se casou), em Montes Claros, São Francisco e em Manga, no Norte do estado. Chegou em Manga na década de 1940, fixando residência na cidade, que fica às margens do Rio São Francisco.





Neta do sargento Olímpio, a educadora Bárbara Daniela Batista dos Santos, de 34 anos, conta que o avô, após ter participado da Revolução de 1932 – “período de muita luta”, recebeu medalha e diploma como “melhor atirador de metralhadora”.





“Ao comemorar 112 anos, o meu avô se sente muito feliz. Ele é um ser humano incrível, cheio de histórias e vitalidade”, afirma Bárbara.