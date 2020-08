Nova Lima, na Grande BH, confirma 19ª morte por COVID-19

A Prefeitura de Nova Lima divulgou, nesta segunda-feira (24), que mais um paciente morreu com coronavírus na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a administração, essa é a 19ª morte em decorrência da COVID-19.

O município divulgou uma nota de pesar pela perda do homem de 82 anos, morador do Bairro Vila São Luiz. Ele foi atendido no Centro de Atendimento ao Coronavírus (Ceacor) no último dia 13 com tosse, dispneia, mialgia e desconforto respiratório. Depois, precisou ser transferido ao Hospital Eduardo de Menezes, na capital, e morreu no domingo (23).