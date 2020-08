MG tem mais de 3 mil casos de COVID-19 em 24 horas e mortes passam de 4,7 mil

(foto: Pixabay)

está perto de alcançar. No balanço das, o estado aferede infectados com a COVID-19. São dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), através do, atualizado neste domingo. No total,, desde o início da pandemia.Segundo o boletim,em Minas etêm a situação em. Nos finais de semana, a secretaria não disponibiliza no informativo informações detalhadas quanto aos casos por cidade, e também não divulga dados sobre pessoas hospitalizadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e a quantidade de testes realizados no estado nestes dias.No documento, a secretaria esclarece ainda que, com a alteração sobre a unificação das informações repassadas pelas prefeituras ao sistema federal, e não mais à SES-MG, momentaneamente não serão publicadas determinadas informações sobre os óbitos, como sexo e idade, até que as mudanças estejam concluídas.