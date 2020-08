Advogadas de Minas são presas em Goiás acusadas de tráfico de drogas

Advogadas Cláudia Cardoso e Fernanda Vianini presas por suspeita de tráfico interestadual de drogas (foto: Reprodução / Redes Sociais)

As advogadas Cláudia Marcia Lacerda Cardoso e Fernanda Aparecida Vianini Paula, ambas de São João del-Rei, foram presas nesta quinta-feira (20), em Goiânia (GO), suspeitas de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar (PM-GO), elas estavam em um hotel e foram encontradas após dois comparsas - Leandro Machado da Silva e Álvaro Fuzzati Tho - terem sido presos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) fez uma busca e apreensão na residência dos suspeitos, em São Jão del-Rei e em Matosinhos, e encontrou drogas e aparelhos eletrônicos.

Álvaro Fuzzati Tho, um dos suspeitos preso com as advogados, em Goiânia, tem passagem pela polícia por tráfico de drogas (foto: PMMG) Os suspeitos informaram aos policiais que vieram de um sítio em Minas Gerais e, no momento, estavam hospedados em um hotel, com duas advogadas. No estabelecimento citado pelos homens, a PM encontrou R$ 8 mil em um dos quartos em que estava uma das mulheres. Com apoio das câmeras de vídeo do hotel e do condomínio, os policiais verificaram que as duas advogadas chegaram ao hotel com os dois homens transportando drogas.





(foto: Divulgação / Polícia Civil) Em um sítio entre os municípios de São João del-Rei e Tiradentes, na região do Campo das Vertentes, a Polícia Civil encontrou drogas neste sábado (22). Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão após o sítio ter sido apontado como locação de uma das duas advogadas presas em Goiânia - GO. No lugar, foram encontrados 14 tabletes de maconha, um tablete de cocaína pura, uma balança e vários documentos.



Em Matosinhos, na casa de Cláudia Cardoso, a polícia também encontrou dois papelotes de cocaína, dois tabletes de maconha, dois pen drives, um notebook e um HD externo. Todo o material foi encaminhado à delegacia para as demais providências. De acordo com a PCMG, um motorista de São João del-Rei, que passava temporadas no sítio com a advogada, está sendo investigado como integrante da quadrilha.





Os homens foram abordados em um veículo no Setor Residencial Eldorado, em Gôania - GO. Um deles fugiu e, com o outro, os policiais encontraram um tablete de maconha. Ele revelou que mais drogas estavam escondidas em uma residência próxima. No local, a PM encontrou o suspeito que havia fugido, 47 tabletes de maconha, uma de cocaína e R$ 2 mil em espécie.