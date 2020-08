Temperaturas despencam em BH e no interior de Minas neste fim de semana

Na Pampulha, termômetros registram 12,9ºC (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Clima é chuvoso neste sábado em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Nos últimos dias, asem Belo Horizonte e região, no interior de Minas Gerais, assim como em outros estados brasileiros. Na capital, asregistradas na madrugada desta sexta-feira para este sábado foram sentidas na, onde os termômetros marcaram, e a, no Bairro Olhos D'Água, uma das regiões mais altas da cidade, registrouNo interior de Minas, as temperaturas mais frias aferidas na passagem desta sexta-feira até esta manhã foram emAs informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Neste sábado, em BH, os termômetros variam entre 13ºC e 19ºC. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca, de até 5 mm, com alto índice de umidade de ar, entre 65% e 95%. Não são esperados ventos fortes.que começa a atuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e até mesmo em pontos de Rondônia, Acre e no Sul do Amazonas, deve chegar ao Sul de Minas entre a madrugada deste sábado e a manhã deste domingo. Neste inverno, até agora, o recorde de frio em Minas aconteceu em Monte Verde, com 2ºC negativos.