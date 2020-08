Contagem divulga bairros com maior incidência da COVID-19

Contagem aumentou 84 novos leitos clínicos e 63 de UTI. Respiradores chegaram nesta semana. (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

O município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) segue em plena curva de crescimento da COVID-19. Segundo dados divulgados pela secretaria de Saúde do município, o Bairro Cidade Jardim Eldorado lidera o número de positivos para o novo coronavírus, com 234 casos. Mapeamento feito em meados de julho mostrava o local com 142 confirmações, um aumento de 60% em casos positivos.

O Bairro Industrial está em segundo lugar na lista, saltando de 120, em meados de julho, para 182 casos. Esse é um bairro residencial, composto por duas vilas: Pedreira Santa Rita e Vila da Paz. Segundo informações da assessoria de comunicação de Contagem, é um bairro predominantemente de classe média e baixa e, apesar de ser uma região considerada “dormitório”, tem áreas movimentadas pelo comércio das Ruas Tiradentes e Benjamin Guimarães.

Outro bairro que ganha destaque pelo aumento dos números nos últimos 30 dias é o Parque Riacho das Pedras, que era o quinto, mas pulou para o terceiro lugar, passando de 72 para 163 confirmações. O Jardim Laguna é o quarto e, em quinto, aparece o Parque Novo Progresso, com 149 e 138 casos confirmados, respectivamente. Os dados foram tabulados na última sexta-feira (14).

Segundo a subsecretária de saúde de Contagem, Kenia Carvalho, esses casos estão relacionados ao avanço da pandemia na região metropolitana e eram, de certa forma, previstos. “Contagem tem adotado uma estratégia de testagem ampliada em pacientes graves, em condição de internação. Também já foram feitos mais de 12 mil testes rápidos nas unidades básicas de saúde e isso contribui para a identificação de mais casos”.

Segundo ela, identificando os casos positivos a prefeitura tem realizado ações nos locais. “Temos oferecido também, nas unidades básicas, pessoal treinado para identificar casos suspeitos. Além da montagem de tendas em duas UPAs para atendimento de casos de sintomas gripais. Equipes exclusivas são responsáveis pela desinfecção de ambientes e vias públicas passíveis de aglomeração”.

A secretária diz que o número de leitos foi ampliado para atender à nova demanda. São mais 84 novos leitos clínicos e de 63 de UTI, que estão alocados no Hospital Municipal, UPA Sede e Hospital de Campanha (Santa Helena). A taxa de ocupação nesta terça-feira (18) é de 51% nos leitos clínicos e 82% de ocupação nas UTI´s. Antes da pandemia, Contagem possuía apenas 36 leitos de UTI e 115 leitos clínicos.

Até o momento, em toda Contagem são 6.090 casos da COVID-19, e 240 pessoas morreram em decorrência da doença.









Números de Contagem



20 bairros com maior número de casos confirmados (números de agosto

Cidade Jardim Eldorado: 234 Industrial: 182 Parque Riacho das Pedras: 163 Jardim Laguna: 149 Nacional: 143 Parque Novo Progresso: 138 Jardim Riacho das Pedras: 135 Nova Contagem: 132 Novo Eldorado: 115 Parque Xangri-lá: 107 Santa Cruz Industrial: 106 Riacho das Pedras: 99 Tropical: 95 Inconfidentes: 88 Industrial São Luiz: 83 Oitis: 82 Jardim Industrial: 81 Fonte Grande: 80 Água Branca: 78 Parque São João: 73

20 bairros com maior concentração de pessoas contaminadas pelo Coronavírus (mapeamento divulgado em meados de julho)





Cidade Jardim Eldorado: 142 casos Industrial: 120 Jardim Laguna: 111 Parque Novo Progresso: 87 Parque Riacho das Pedras: 72 Novo Eldorado: 69 Riacho das Pedras: 68 Santa Cruz Industrial: 63 Jardim Riacho das Pedras: 59 Nova Contagem: 58 Nacional: 52 Tropical: 52 Parque Xangri-lá: 50 Inconfidentes: 48 Água Branca: 45 Fonte Grande: 44 Oitis: 44 Jardim Industrial: 41 Arvoredo: 39 Industrial São Luiz: 38

Casos confirmados por regionais (dados de agosto)

Ressaca: 1.121 Eldorado: 1.052 Sede: 910 Industrial: 769 Nacional: 746 Riacho: 721 Petrolândia: 413 Vargem das Flores: 358

Casos confirmados por regionais (dados de julho)