COVID-19: Alfenas soma 24 mortes, sendo 17 delas registradas no asilo da cidade

17 mortes foram registradas no asilo (foto: Lar São Vicente de Paulo/Divulgação)

O Lar São Vicente de Paula, em, no Sul de Minas, registrou mais umacausada pelo novonessa segunda-feira (17). De acordo com a prefeitura, a vítima é umde 78 anos, que estava internado desde o dia 13 de julho.

Alfenas tem quase 80 mil habitantes e segue com 414 casos confirmados da doença. De acordo com o boletim municipal, a cidade já registrou 24 mortes, sendo que 17 foram de idosos que moravam no asilo.

Idoso que se recuperou no asilo (foto: Lar São Vicente de Paulo)

No Lar São Vicente de Paulo vivem 117 idosos, sendo que 98 já testaram positivos para a. “Os casos começaram a aparecer em junho, depois que o asilo começou a fazer testes em massa. Registramos 98 casos, mas 80 idosos já recuperaram. Também tivemos 26 profissionais infectados. Esses já passaram por isolamento e já retornam as atividades”, afirma Junio César Miranda, presidente do Lar São Vicente de Paulo.

Segundo o presidente do asilo, um idoso ainda segue internado, mas passa bem e deve receber alta em breve. “Nós estamos seguindo todas as medidas de prevenção e adotamos um novo modelo. Os idosos que não apresentam sintomas e testam negativo para a doença também fazem isolamento social como prevenção”, finaliza.