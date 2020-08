Semana será de calor e tempo seco em BH; máxima chegará aos 30°C

Manhã de céu limpo com poucas nuvens no Centro da capital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press) calor intenso já começou a dar as caras por Minas Gerais desde a última semana. Para os próximos dias, a previsão não é diferente: altas temperaturas e tempo seco na capital. Os termômetros nesta segunda-feira (17) marcam entre 16°C e 30°C. Ainda estamos no inverno, mas a sensação deintenso já começou a dar as caras por Minas Gerais desde a última semana. Para os próximos dias, a previsão não é diferente:temperaturas e tempona capital. Os termômetros nesta segunda-feira (17) marcam entre 16°C e 30°C.









Tempestade no Sul de Minas





A situação é parecida na maior parte do estado, com exceção para o Sul de Minas. Uma tempestade atingiu o distrito de Monte Verde no final da madrugada e no início da manhã desta segunda, chegando a registrar queda de granizo. No total, foram 22,8 milímetros de água.





A precipitação foi ocasionada por uma intensificação das áreas de instabilidade, associada a uma frente fria, vinda do Sul do Brasil e que se encontra no litoral do Rio de Janeiro. Frente fria essa que não deve avançar ficará retida na região da Serra da Mantiqueira.





O tempo seco e as altas temperaturas predominam nas demais regiões, com possibilidade de chuva isolada em pontos da Zona da Mata. A mínima em Minas é de 11°C, no Oeste, e a máxima de 35°C, no Norte.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira