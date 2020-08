Movimento de turistas deixa moradores de Esmeraldas apreensivos

Moradores de Esmeraldas relatam que todo fim de semana, o número de pessoas na cidade duplica e pedem barreira sanitária alerta para o coronavírus em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O avanço da pandemia na cidade vem com a volta dos visitantes à região. Cerca de três bairros estão em situação depara o coronavírus em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O avanço dana cidade vem com a volta dosà região.

O município, que aderiu ao Minas Consciente, acabou flexibilizando a abertura do comércio não essencial por meio do decreto 188/2020. Lojas e salões de beleza podem abrir de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. “Não adianta o comércio fechar sábado e domingo e a cidade ficar cheia de turista no fim de semana. Acho que a prefeitura deveria ser mais rigorosa”, disse a comerciante Helena Gomes, 40 anos.

O município, que registra 12 óbitos e 284 casos confirmados de Covid-19, conforme dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, informou que “ toma medidas de fiscalização e enfrentamento da doença, com ações de blitz educativa na entrada da cidade, onde é cobrado o uso da máscara e aferida a temperatura”.