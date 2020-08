Operação contra o tráfico em Ribeirão das Neves termina com 13 pessoas detidas

Treze pessoas foram levadas para a delegacia após a Operação Colônia, desencadeada na manhã desta quarta-feira pela Polícia Civil na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Segundo o delegado Eduardo Hilbert, as investigações começaram no fim do ano passado para apurar crimes dede drogas e associação para o tráfico cometidos por uma organização que agia noAo todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Diversas porções de drogas foram apreendidas pelos policiais. Foram cerca de 150 agentes com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), cães farejadores e helicóptero.