Uma operação contra o tráfico de drogas mobilizou policiais civis na manhã desta quarta-feira na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo as primeiras informações da polícia, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Achamadacontou com 143 policiais civis, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e cães farejadores.