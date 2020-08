Homem é morto a facadas em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba

O crime ocorreu em uma fazenda no município de Serra do Salitre (foto: Reprodução/ Internet) homem, de 38 anos, foi morto a facadas, na tarde desse domingo (9), em uma fazenda no município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime teria sido passional e o autor está foragido. Um, de 38 anos, foi morto a, na tarde desse domingo (9), em uma fazenda no município de, no Alto Paranaíba. De acordo com a(PM), o crime teria sido passional e o autor está









O suspeito desconfiava de que a vítima estava tendo um caso com sua namorada e, por essa razão, atingiu o homem no pescoço, tórax e ombro com uma faca.





Os policiais não conseguiram chegar ao local a tempo de socorrer a vítima, que já estava morta.





O autor do crime foi identificado, mas ainda não foi encontrado.

