Aglomerado da Serra não registra homicídios desde abril

Operação envolve 50 policiais e 15 viaturas, do Batalhão de Choque, 22º, Batalhão de Trânsito (foto: PM/Divulgação)

A Polícia Militar festeja 120 dias sem homicídios no Aglomerado da Serra, maior favela urbana de Belo Horizonte. Este ano, apenas uma morte foi registrada - em abril. Esse é um recorde desde a implantação do 22º BPM, há 27 anos.

Esse resultado, segundo o tenente coronel Fábio Almeida, que comanda o 22º BPM, é consequência da implantação da Operação Êxodus, que combate homicídios.





A operação envolve 50 policiais e 15 viaturas do Batalhão de Choque e 22º Batalhão de Trânsito, responsáveis por realizar blitze constantes e incursões na favela, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão.





Nos 120 primeiros dias, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo um de apreensão de menor; efetuadas 16 prisões; apreendidas 32 armas de fogo; prisão em flagrante de 135 autores de crimes; 29 apreensões de menores; 13 foragidos capturados, apreensão de 6.535 pinos de cocaína, 13.156 barras/buchas/ porções de maconha, 2.865 pedras de crack, 90 rádios comunicadores e diversos outros materiais de manuseio de drogas; 23 celulares roubados recuperados, oito veículos roubados recuperados.





“A gestão é orientada por resultados. A Operação Êxodus é desencadeada nos fins de semana nos aglomerados, com atuação das equipes Gepar e Tático Móvel, com atividades preventivas e de repressão qualificada, somadas à inteligência policial. Contamos com apoio das Unidades especializadas do CPE e parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário, além da prisão sistemática dos principais infratores”, diz o tenente coronel Fábio.