Celular salva mulher de tentativa de feminicídio em Montes Claros

Umpermitiu que uma mulher, de 23 anos, salvasse a própria vida, ao conseguir escapar das garras de um, que tentou agredi-la e enforcá-la, enfurecido com o fim do relacionamento. Mas não que ela tivesse ligado para alguém para pedir. Ela usou o aparelho para se defender, desferindo um golpe na cabeça do agressor.O fato aconteceu, no final da noite de domingo (9), em Montes Claros (Norte de Minas). O autor da tentativa feminicídio foi preso.De acordo com a Polícia Militar, a jovem há aproximadamente três semanas terminou o namoro com o suspeito, de 19 anos. Na noite deste domingo, ela retornou à casa do rapaz para buscar alguns pertences. Quando chegou ao local, o rapaz tentou convencer a mulher a reatar o relacionamento. Segundo a PM, diante da negativa, ele se irritou e começou a agredi-la e enforcá-la.De acordo com o boletim policial, em determinado momento a vítima “deferiu um golpe na cabeça” do agressor, “utilizando o aparelho celular”. Assim, ela conseguiu escapar e sobreviveu à tentativa de enforcamento.Os dois sofreram escoriações leves e foram atendidos no pronto-socorro da cidade. Após o atendimento, o suspeito foi preso pela Polícia Militar e conduzido para a delegacia de plantão.Ainda segundo a Polícia Militar, em um quarto da casa do agressor foi encontrada uma planta, que seria um pé de maconha. A planta foi apreendida.