Cadernos de colorir levam alegria a idosos em tempo de pandemia

(foto: Divulgação)

(foto: Divulgação)

(foto: Divulgação)

O toque, o abraço, o afeto, o encontro.. Podem parecer atos simples, mas agora seu valor está potencializado. Com o, a atenção se volta para o que realmente importa. Inspirado em um movimento que conclama à gentileza, um laboratório em Belo Horizonte criou umapara acarinhar o coração dos idosos, grupo de risco para o coronavírus que, em muitos casos, sentem a ansiedade sobre a solidão.Distribuindoem instituições de apoio a esse público, a ideia é incentivar a troca. Nas ilustrações, diferentes tipos de abraço, cada um acompanhado de versos que conectam e podem ser dedicados à família e aos amigos. O temadá o norte para a campanha que lembra a importância dos relacionamentos, ainda que na distância.No conjunto de, assinadas pela artista, tem o autoabraço, o abraço apertado, o abraço quentinho, o abraço aconchego. A iniciativa é coordenada pelo, por meio do programa de relacionamento, e ancorada noNo canto de cada página, um espaço também para a dedicatória. O momento não é fácil, mas pode ser mais leve, com cor e alegria.O laboratório distribuiu, e os kits foram devidamente higienizados no instante da entrega. Entre os benefícios, mais que distração e entretenimento. São publicações que também ajudam a exercitar a memória e a criatividade. Em outra parte da ação, as pessoas fizeram o gesto do autoabraço para lembrar quem está longe. As imagens foram publicadas nas redes sociais e projetadas em prédios de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.Em dois anos e meio de atuação em BH, oé idealizado e coordenado pela voluntária social e primeira-dama de Belo Horizonte, Ana Laender, em parceria com a Prefeitura, por meio da Belotur. Desde o princípio da quarentena, o projeto levou para os moradores de asilos, na cidade e Grande BH, cadernos de colorir, caixas de lápis de cor, apontadores e borrachas, na ação. No total, são, considerando os que estão institucionalizados e ainda preservam a capacidade cognitiva.Os cadernos de colorir estão disponíveis para download pelo endereço eletrônico https://www.hermespardini.com.br/esseabracoeseu/caderno-colorir.pdf e podem ser impressos em qualquer parte do país. Ainda que, em um primeiro momento, se direcionam para idosos e crianças, não tem limite de idade para quem se interessar pelas publicações.