Shopping popular faz monitoramento para evitar aglomeração

Shopping Oiapoque, no Centro, tem tomado cuidado para evitar a proliferação da COVID-19 durante a pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Principal centro de compras popular de Belo Horizonte, o Shopping Oiapoque, localizado no Hipercentro da capital mineira, realizou testes com funcionários e proprietários de boxes: tudo para se preparar para a reabertura do comércio da cidade, iniciada nesta quinta-feira (6).

De acordo com o proprietário do Oiapoque, Mário Valadares, as medidas têm dado muito certo. “Não tivemos registro de casos (de COVID-19) durante o trabalho. Isso é positivo. Tivemos diagnósticos entre colaboradores na pandemia, mas a infecção não ocorreu no shopping. É o resultado do nosso esforço”, pontuou Valadares.

Ainda segundo ele, o shopping teve um movimento abaixo do habitual nesta quinta, primeiro dia de reabertura do comércio da cidade. O fluxo de pessoas foi cerca de 20% da média de uma quinta-feira normal, antes da chegada da pandemia da COVID-19. A explicação, segundo Valadares, passa por diversos fatores.

“A gente precisa entender que a população está sem poder de compra. O consumidor está descapitalizado e com medo da doença. Têm também as medidas de segurança, que limitam o número de pessoas”, explicou.

Conforme números da administração, cerca de 400 pessoas passaram por hora no Shopping Oi nesta quinta. Com isso, não houve registro de aglomerações no estabelecimento – um dos principais fatores da proliferação do novo coronavírus.

Novamente de acordo com Mário, no entanto, a expectativa é que haja mais clientes no sábado, véspera do Dia dos Pais. “Nossa expectativa é que o sábado seja de boas vendas, com mais movimento. Achei que a prefeitura foi inteligente em abrir mais de um setor do comércio, porque facilita para o cliente”, disse.