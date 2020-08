Demissão em massa deixa 36 agentes socioeducativos sem emprego em Uberaba

Centro Socioeducativo de Uberaba (CSEUR): corte em massa deixou 36 agentes sem emprego em meio à pandemia de COVID-19 (foto: Fábio Braga)



O agente socioeducativo do CSEUR argumenta ainda que foi desligado sem receber direitos trabalhistas. “Eu trabalhava a noite e o estado não me pagava adicional noturno. A gente vai ter que entrar na Justiça para receber este adicional, que é de direito nosso. Além de a gente ter saído na época da pandemia, nós saímos com ‘uma mão na frente e a outra atrás’. O contrato é desumano. O servidor perde o emprego, mas nunca deixará de ser agente perante a todos”, desabafou.



A Sejusp alega que os desligamentos foram feitos conforme os vencimentos dos contratos. Alguns, com possibilidade de renovação, teriam mantidos. “Não há, contudo, como prever quantas renovações serão realizadas e quando elas acontecerão. Novas informações serão disponibilizadas em momento oportuno, nos canais oficiais da SEJUSP. Em tempo, foi aprovado pelo Governo do Estado a realização de um concurso público para o cargo de policial penal/agente penitenciário, com previsão de 2.420 vagas. A comissão organizadora está trabalhando no edital”, diz a nota do órgão.





Trinta e seis agentes do(CSEUR), admitidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (), protestam contra o encerramento de seus contratos em meio à pandemia de. Os convênios estavam vencidos, mas os funcionários alegam que o estado não levou em consideração a Emenda ao Projeto de Lei 1725/2020, do deputado estadual(PTB), aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), poucos dias antes das demissões. A legislação permite à Sejusp aditar e prorrogar os contratos, que terminaram em 29 de junho.Um agente do CESEUR que estava no cargo há oito anos, e que prefere não se identificar, disse estar revoltado com a dispensa. “É todo mundo pai de família que acabou perdendo os seus empregos. E ainda mais em meio a uma pandemia. Perderam os seus empregos também o pessoal de penitenciárias e centros socioeducativos de várias cidades do Estado, não somente, o pessoal da segurança, mas também outros profissionais contratados, como assistentes sociais, psicólogos, entre outros”, contou.