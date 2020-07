Fogo sobe pela tubulação e chega a caixa d'água em Uberaba

Há suspeita de que o incêndio possa ser criminoso (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um incêndio inusitado, mas que não passou de um susto no final da tarde dessa segunda-feira, em área próxima ao Cemitério Nossa Senhora Milagrosa, no Bairro Univerdecidade, em Uberaba. O fogo ocorreu num terreno particular, junto a uma caixa d’água abandonada.

As labaredas altas chamaram a atenção e havia uma grande preocupação, pelo fato de estar junto a uma mata. No entanto, a rápida ação dos bombeiros uberabenses fez com que o fogo fosse debelado.

A agilidade se deveu, também, pelo fato de o local ficar próximo do Centro de Treinamento da corporação. O que assustou, segundo bombeiros militares que participaram do combate ao fogo, foi que as chamas subiram pela tubulação da caixa d’água e eram vistas de longe.

A ocorrência está sendo encaminhada para a Delegacia de Plantão de Uberaba, pois existe a suspeita de que o fogo tenha sido criminoso. O autor seria o proprietário do terreno, ainda não identificado, ou uma empresa que fazia limpeza de uma área próxima.