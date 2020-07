Bombeiros e brigadistas apagam principal foco de incêndio na Serra da Mantiqueira

Serra Fina fica na divisa de Minas Gerais com São Paulo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





incêndio na Serra Fina, uma seção da Serra da Mantiqueira, entre o Sul de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Eles vão continuar na área para evitar o surgimento de novos focos. Os bombeiros estimam que foram queimados 490 hectares de vegetação.



08:16 - 30/06/2020 Minas tem aumento de 56% nas queimadas florestais em maio Cruzeiro, mobilizando também militares do estado vizinho. Após quase quatro dias de combate, equipes conseguiram apagar o principal foco dena, uma seção da, entre o Sul de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Eles vão continuar na área para evitar o surgimento de novos focos. Os bombeiros estimam que foram queimados 490 hectares de vegetação.O incêndio começou na sexta-feira. As chamas chegaram a se alastrar para a parte paulista, no município de, mobilizando também militares do estado vizinho.





Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, brigadistas do Instituto Chico Mendes (ICMBio), voluntários, equipes do Exército Brasileiro e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), com o apoio de aeronaves.



Equipes acamparam no local e retomaram os trabalhos na madrugada desta segunda (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A operação envolve militares dode Minas Gerais, brigadistas do Instituto Chico Mendes (ICMBio), voluntários, equipes do Exército Brasileiro e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), com o apoio de aeronaves.









“Os bombeiros, brigadistas do ICMBio e guias locais credenciados acamparam na serra, onde a temperatura chegou a -3°C nesta madrugada”, informaram os bombeiros de Minas Gerais nesta segunda-feira. “As ações de combate a incêndio se iniciaram desde as 4h. E com trabalho árduo e dedicação, o foco principal de incêndio foi debelado na Pedra da Mina”, informou o Corpo de Bombeiros.









Militares sobrevoaram a área (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Militares sobrevoaram a área para definir as estratégias do dia. Segundo os bombeiros, a Serra Fina tem 2.798,39 metros de altitude, sendo o ponto mais alto da Serra da Mantiqueira e do estado de São Paulo. A previsão do tempo para o local hoje é de céu claro e umidade relativa do ar baixa.





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais lembra que o período de julho a outubro é marcado pelas queimadas frequentes no estado devido à estiagem e o tipo de vegetação da região.