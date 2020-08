Uma, que se acidentou após o condutor de um caminhão dormir enquanto dirigia, serápeloe pelo dono do veículo após ter comprovado que sofreu danos morais e estéticos causados pelo. De acordo com a decisão tomada pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (), os envolvidos terão que pagar R$ 10 mil por danos estéticos e R$ 10 mil por danos morais.

A ocorrência foi registrada na madrugada de 11 de fevereiro de 2012. Segundo a apuração do caso, o condutor da carreta perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando. A vítima, que havia pegado uma carona, teve ferimentos graves, incluindo uma fratura exposta na tíbia e no fêmur.

Na ocasião, a autora da ação solicitou à Justiça que fosse indenizada por- cobrando R$ 100 mil por danos morais e R$ 200 mil por danos estéticos -, mas o pedido foi julgado improcedente por falta de provas de que o motorista tivesse culpa pelo ocorrido. Contrariando a sentença, a mulher entrou com uma apelação judicial, pedindo a condenação do dono do veículo e do motorista.