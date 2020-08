Corpo de Bombeiros faz salvamento inusitado no interior de Minas

Bombeiros tiveram que subir no telhado para libertar a pomba (foto: Corpo de Bombeiros de Uberaba/Divulgação)



Não são poucos os casos de soldados do Corpo de Bombeiro em ações heróicas. Mas existem outros casos em que eles são protagonistas de histórias de salvamentos inusitados, como a que ocorreu na tarde desta segunda-feira (3/8), em Uberaba, onde uma pomba foi salva, com vida, depois de cair num exaustor de um galpão de treinamento da oficina do curso de engenharia mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), na Rua Coronel Edmundo Borges Araújo, 539, no Bairro São Benedito.

Às 16h, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de que uma pomba havia entrado no exaustor do galpão, que estava girando, e poderia ser morta. Rapidamente, uma equipe, composta pelo sargento Wenders e soldados Couto e Andréia, foram enviados ao local.

Segundo o sargento, o local está fechado, porque as aulas estão suspensas por causa do coronavírus. “Haviam só seguranças, que efetuaram o chamado para o Corpo de Bombeiros.”

Depois de avaliarem a situação, segundo o sargento Wenders não havia equipamento que os permitisse alcançar, por dentro do prédio, o telhado, muito alto. Fizeram, então, um levantamento por fora.

“Os soldados subiram no telhado e esticaram uma corda, chamada de “linha da vida”, para chegar ao exaustor. Primeiro, foi feita a parada do equipamento, que foi travado. Depois, afastando as hastes do exaustor, que possibilitou o acesso ao animal. A pomba, no entanto, não estava ferida e acabou saindo e voando, normalmente”, conta o sargento Wenders.