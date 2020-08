BH registra primeiros casos de mortes por COVID-19 sem comorbidades

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou os primeiros casos deporsemouSegundo oepidemiológico da Prefeitura da capital desta segunda-feira (3), o índice de pessoas que tinham alguma outra doença e morreram por causa da infecção por coronavírus na cidade é de 98,4%. Até o último relatório da PBH, de 31 de julho, esse número era de 100%.

BH registra 21.072 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus nesta segunda-feira, 478 a mais do que no último boletim. Do total, 17.549 casos se recuperaram e outros 2.971 seguem em recuperação.

O Barreiro reúne o maior número de casos entre as regionais: 367. A regional Leste é a segunda, com 342, seguida pela Oeste, com 338. As demais regiões se organizam da seguinte forma em número de casos: Nordeste (309), Venda Nova (258), Noroeste (242), Pampulha (224), Centro-Sul (206) e Norte (206).

No recorte por número de mortes pela COVID-19, a situação das regionais Nordeste, com 74 mortes, e Venda Nova, com 71 óbitos, são as mais graves. Em seguida, vêm Barreiro (65), Centro-Sul (64), Oeste (60), Noroeste (60), Leste (55), Norte (54) e Pampulha (49).

Ocupação de leitos

A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um importante parâmetro nas decisões da Prefeitura, se manteve estável na comparação com o último boletim. Segundo a edição desta segunda, com base em dados atualizados até 2 de agosto, 83,7% das 424 UTIs para COVID-19 da cidade estão ocupadas. Em 30 de julho, 87,7% dos leitos reservados para a doença não estavam disponíveis.

Já a ocupação dos 1.115 leitos de enfermaria próprios para COVID-19 está em 67,1%. Em 30 de julho, o índice era de 68,1%.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.