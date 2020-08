Cartão de vacina virtual: plataforma auxilia no acompanhamento da imunização

Cartão de vacina virtual: plataforma auxilia no acompanhamento da imunização

Frio 'congelante' e geadas: temperaturas batem 1°C no Sul de Minas

Frio 'congelante' e geadas: temperaturas batem 1°C no Sul de Minas