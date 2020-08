PM salva recém-nascido engasgado com leite materno em Contagem

Sargento Ferreira foi o responsável pelo bebê seguir com vida (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) policial da 131ª Companhia de Polícia Militar (PM), no Bairro São Joaquim, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viveu um dia diferente de serviço neste sábado. Romildo Ferreira, sargento da corporação, ajudou a salvar a vida de um bebê recém-nascido que estava engasgado com leite materno. Umda 131ª Companhia de Polícia Militar (PM), no Bairro São Joaquim, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viveu um dia diferente de serviço neste sábado., sargento da corporação, ajudou a salvar a vida de umque estavacom leite materno.









O sargento Ferreira estava no local e foi com os vizinhos ao local. Segundo o militar, o bebê, que segundo os envolvidos tem 14 horas vida, já estava sem ar quando ele chegou ao local. Ele contou ao Estado de Minas o procedimento para fazer com que o pequeno desengasgasse.





“Entrei junto com as testemunhas no carro e fui para essa casa. A criança já estava roxa e sem respirar, aí peguei o bebê do colo da mãe e comecei a massagear, técnica que nos passam nos cursos. Não demorou muito, e a criança tossiu. Em seguida, veio o choro. Depois, o Samu chegou e, graças a Deus, deu tudo certo”, contou o militar.