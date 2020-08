Taxista capota carro ao bater em guarita em Ribeirão das Neves

Acidente ocorreu na Rua Eduardo Brandão (foto: WhatsApp/Reprodução )

Umficou preso ao capotar o veículo depois de bater em uma, na manhã deste sábado, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Por volta das 8h, os bombeiros foram acionados para socorrer o homem de 33 anos que bateu que bateu o táxi na, próximo ao número 435, no Bairro Santa Paula.De acordo com populares, o motorista perdeu o controle e bateu na guarita de uma empresa. O taxista estava sozinho no momento do acidente.Segundo a corporação, em um primeiro momento, os relatos eram de que a vítima estava presa às ferragens, mas, ao chegarem no local, os militares identificaram que o motorista estava apenas retido no interior do carro.Equipes dos bombeiros fizeram a retirada do homem. Ele estavae orientado. Ele foi socorrido para o hospital municipal de Contagem, também na Região Metropolitana de BH, com ferimentos leves