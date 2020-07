COVID-19: Unifal produz cabine de ventilação não invasiva para pacientes

Outras cabines estão em produção e devem ser entregues na próxima semana (foto: Divulgação/Unifal) Cabines de ventilação não invasiva para atendimento a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus produzidas pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), no Sul de Minas Gerais, já estão em uso na Santa Casa da cidade. A ideia é que, ao todo, 50 sistemas sejam produzidos e doados ao hospital. depara atendimento a pacientes diagnosticados com oproduzidas pela), no Sul de Minas Gerais, já estão em uso nada cidade. A ideia é que, ao todo, 50 sistemas sejam produzidos e doados ao hospital.









Diretor do Departamento de Infraestrutura (DI) da Unifal, José Antônio Ramos disse que o objetivo das cabines é proteger os profissionais de saúde, evitar intubação e reduzir o tempo de internação dos pacientes. O sistema também é conhecido como “Cápsula Vanessa”.





“Ela é muito simples, feita em vinil, com estrutura de PVC, e contém aberturas laterais, de zíper, para que o profissional possa manusear o equipamento sem ter contato com a pessoa infectada. A cabine conta, ainda, com uma exaustão, a qual é feita de um cooler que possui um filtro bacteriológico acoplado, para que o ar seja filtrado e o profissional não seja contaminado”, afirmou.





Outras cabines estão em produção e devem ser entregues na próxima semana. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MG) na manhã desta sexta-feira, Alfenas tem 273 casos confirmados de COVID-19 e 20 mortes pelo vírus.