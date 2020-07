Depois de 24 horas sem registro, BH volta a ter mortes por COVID-19

BH acumula 20.276 casos confirmados (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

Depois de ficarsem registrar, o número de óbitos em Belo Horizonte volta a subir. De acordo com opublicado pela prefeitura nesta quinta-feira (30), o número saltou de 482 para. Já o número de casos saltou de 19.112 para 20.276.Todas as pessoas que morreram por causa do novo coronavírus na cidade apresentavam ao menos uma comorbidade. Entre elas estão 405 idosos (acima de 60 anos), 247 cardiopatas, 180 diabéticos, 104 pneumáticos e 70 com obesidade.Dos 498 óbitos, 271 são de homens e 227 de mulheres.A capital teve umno número de ocupação de leitos de UTI da rede SUS para pacientes da COVID-19: de 91% para 90,7%. A prefeitura conta com 419 vagas. Belo Horizonte tem 1.084 leitos na rede SUS. Desses, 87,2% estão ocupados.Nessa quarta, eram 87%. O quadro é classificado como, a de maior risco de colapso do sistema de saúde – essa classificação é dada quando o indicador ultrapassa os 70%.Outro parâmetro importante para o acompanhamento das autoridades de saúde durante a pandemia é a ocupação dos leitos de enfermaria. Esses são destinados a pessoas diagnosticadas com a virose, mas que enfrentam quadros clínicos menos graves, a síndrome gripal.São 1.115 exclusivamente para a COVID-19 no total. Desses, 67,9% estão ocupados na quarta-feira. Na quarta-feira, o índice era de 69% – foi a primeira vez desde 2 de julho que a taxa de ocupação das enfermarias COVID-19 saiu do vermelho.Considerando todos os 4.626 leitos de enfermaria da rede SUS em Belo Horizonte, a taxa de ocupação é de 68,7%.