'O pior está ficando para trás', diz Zema sobre coronavírus em Minas

Mesmo com números relativamente altos,vive momento de “estabilidade” no que tange ao novo. A avaliação é do governador Romeu(Novo). Nesta quarta-feira, ao anunciar o novo Minas Consciente , o chefe do Executivo avaliou a situação da doença no estado.“Os números que temos conseguido obter, apesar das vidas perdidas, são muito melhores que a média do Brasil. A guerra não acabou. Já vencemos várias batalhas, ainda temos muito o que vencer, mas, com toda a certeza, o pior está ficando para trás”, observou Zema, por meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais.O novo Minas Consciente é dividido em três fases . Na onda vermelha, podem funcionar apenas serviços essenciais. Na onda amarela, intermediária, atividades não essenciais estão liberadas. A última etapa, verde, dá aval à abertura de estabelecimentos tidos como de alto risco.O governador ressaltou o impactocausado pela pandemia. “Tenho consciência que, infelizmente, milhares de empresas, em todo o mundo, fecharam as portas definitivamente. O que está ao nosso alcance está sendo feito”, reconheceu, citando medidas como a prorrogação do prazo para a quitação do Simples Nacional e as linhas de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).Zema mencionou, ainda, as conversas que mantém com bancos federais em prol de agilidade na concessão de empréstimos “Mesmo com todo esse aparato, alguns empreendedores ainda têm dificuldade. É muito triste ver que negócios bons e eficientes têm sido obrigados a fechar por isso (a pandemia)”, lamentou.Segundo o mais recente boletim da COVID-19 , divulgado pela secretaria de Estado de Saúde nesta quarta, Minas Gerais tem 119.394 casos confirmados e 2.608 mortes.