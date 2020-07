Emater convocará aprovados em concurso de 2018

Sede da Emater em Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabaglia, Bairro Gutierrez (foto: Divulgação/Emater-MG) Emater-MG) irá iniciar, ainda este ano, a convocação dos aprovados em seu último concurso público e um programa de desligamento voluntário (PDV) de servidores. Os desligamentos devem começar no próximo mês e se estender até agosto de 2021. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais () irá iniciar, ainda este ano, a convocação dos aprovados em seu últimoe um(PDV) de servidores. Os desligamentos devem começar no próximo mês e se estender até agosto de 2021.

O anúncio foi feito pela secretária de Agricultura, Ana Valentini, nesta quarta-feira, durante reunião virtual do Conselho de Administração da Emater, que contou ainda com a participação do vice-governador Paulo Brant.





Ferramentas digitais

Na mesma reunião, foram apresentadas, ainda, ferramentas digitais aplicáveis ao trabalho de Ater (assistência técnica e extensão rural).



As ferramentas estão descritas no documento técnico “Metodologia Participativa de Extensão Rural - Mexpar 4.0: Ater digital conectando pessoas”. Nele foram reiteradas práticas já utilizada pelos extensionistas, de troca de saberes e de construção técnica com os agricultores e produtores nas comunidades rurais onde vivem. As metodologias foram atualizadas, com a adoção e uso das tecnologias digitais, que potencializam e ampliam a ação extensionista.





Gustavo Laterza, diretor-presidente da Emater-MG, destacou que no início de 2019 foi lançado o programa Emater 4.0. O objetivo era incentivar a cultura da inovação dentro da empresa e também de tornar os serviços prestados mais ágeis e conectados às necessidades dos produtores rurais.



A Emater desenvolveu e já utiliza o Deméter, uma plataforma digital que permite maior agilidade e qualificação no atendimento pelo extensionista nas atividades desenvolvidas nas propriedades rurais.