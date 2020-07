Datagro: área plantada de soja no Brasil deve crescer 2,5% em 2020/21

A área plantada com soja no Brasil em 2020/21 deve crescer 2,5%, para 37,99 milhões de hectares, projetou a consultoria Datagro nesta quarta-feira, 29. O aumento em relação aos 37,05 milhões de hectares do ciclo anterior deve ocorrer em todo o País, mas com maior intensidade nos Estados das regiões Norte e Nordeste, segundo a consultoria.



"Qualquer reação mais brusca das cotações nos próximos dois meses pode trazer alteração nessa proporção de aumento, uma vez que naturalmente há predisposição dos produtores em direção à soja. Foi exatamente isso o que aconteceu em 2013, 2014, 2015 e 2017", disse o coordenador de grãos da Datagro, Flávio Roberto de França Junior, em nota.



O potencial inicial de produção de soja no Brasil na safra 2020/21 é de 131,69 milhões de toneladas, segundo a consultoria. Caso esse número se confirme, ficaria cerca de 6% acima da safra 2019/20, estimada pela Datagro em 124,41 milhões de toneladas. Conforme a consultoria, a produtividade média deve subir para 3.466 kg/ha, ante 3.364 kg/ha em 2019/20.