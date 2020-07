Moradores de ocupações urbanas protestam por bolsa-aluguel e contra despejos

Manifestantes na Praça Raul Soares, Centro de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) ocupações urbanas da Grande BH realizam entre a manhã e a tarde desta quarta-feira (29) uma caminhada rumo à Prefeitura de BH (PBH) e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para reivindicar o pagamento do bolsa-moradia, o fim dos despejos e negociações com o poder público. Moradores de noveurbanas da Grande BH realizam entre a manhã e a tarde desta quarta-feira (29) uma caminhada rumo à Prefeitura de BH () e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais () para reivindicar o pagamento do bolsa-moradia, o fim dos despejos e negociações com o poder público.









"As famílias estão recebendo ameaças de despejo porque não estão recebendo o bolsa-aluguel do COHAB Minas, que vem descumprindo o acordo. Na Ocupação Vicentão, as pessoas estão há sete meses sem receber o benefício", explica Luiz Fernando Vasconcelos, advogado das Brigadas Populares, movimento social que milita pelo direito à moradia.



As reinvindicações





A negociação desse conflito está no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do TJMG. Entre as reivindicações dos manifestantes está a "negociação justa", "com participação de todas as partes envolvidas". "A gente quer que seja cumprido o acordo e que haja negociações efetivas e que respeitem os direitos humanos", completa Vasconcelos.





Os manifestantes também pedem o "despejo zero". "O Judiciário vem retomando as ordens de reintegração de posse e vemos, em plena pandemia, pessoas sem renda ocupando terrenos e recebendo ordens de despejo. Queremos pedir a suspensão delas neste momento em que a pandemia ainda está no auge", comenta o advogado.



O déficit habitacional de Belo Horizonte ultrapassa a casa das 158 mil moradias.





Os primeiro manifestantes saíram às 7h da manhã do Barreiro e seguirão por 14 quilômetros até chegarem à sede do TJMG, na Afonso Pena, além da passagem pela prefeitura. "Precisamos fazer valer o compromisso do governo do estado com essas pessoas", conta Lacerda Santos, liderança do Movimento Luta Popular.





A reportagem entrou em contato com a COHAB/MG, o TJMG e a PBH e atualizará esta matéria assim que houver respostas.





