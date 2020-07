Vídeos mostram Ferrari entalada em beco do Morro das Pedras; veja

Carro de luxo chamou a atenção dos moradores do aglomerado (foto: Reprodução/WhatsApp) Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, durante a madrugada desta quarta-feira. Uma Ferrari tentou passar por uma das ruas do complexo e acabou colidindo com uma moto, de acordo com populares, e com um poste, segundo a Polícia Militar (PM). Uma cena pouco usual chamou a atenção de moradores do aglomerado, na Região Oeste de, durante a madrugada desta quarta-feira. Umatentou passar por uma das ruas do complexo e acabou colidindo com uma moto, de acordo com populares, e com um poste, segundo a Polícia Militar (PM).

Vídeos mostram #Ferrari 612 Scaglietti, avaliada em mais de R$ 600 mil, entalada em beco do Aglomerado do Morro das Pedras, em BHhttps://t.co/R4G73pnvcD pic.twitter.com/u6iXXcg5pM — Estado de Minas (@em_com) July 29, 2020 Veja outro vídeo da #Ferrari no Aglomerado do Morro das Pedras em BH: Motorista de 56 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve a CNH apreendidahttps://t.co/SaemdThHTj pic.twitter.com/CVjxaPtxe5 %u2014 Estado de Minas (@em_com) July 29, 2020 O motorista, de 56 anos foi detido por dirigir com sintomas de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi encaminhado para a delegacia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.





A PM foi solicitada pelo próprio motorista no fim da noite dessa terça-feira. Segundo o homem, que apresentava fortes sinais de embriaguez de acordo com os agentes, ele voltava para a casa quando se viu na entrada da favela.





O motorista, ao tentar uma manobra, acabou batendo o carro contra um poste na Rua Onze de dezembro, segundo a PM. Os moradores disseram que ele também atingiu uma moto que estava no beco. Ele acabou chamando a atenção de moradores, que foram à rua para ver de perto o carro de luxo, na cor vermelha. O homem também disse à PM que teve dois celulares furtados.





Um guincho foi acionado e conseguiu remover a Ferrari, modelo 612 Scaglietti, do local. O homem foi encaminhado para a sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em BH, na Avenida João Pinheiro, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital mineira.