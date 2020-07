Carga de verduras se espalhou pela pista (foto: Divulgação/CBMMG)









O motorista, de 27 anos, já foi retirado do veículo com consciência, mas com escoriações e suspeita de fratura em um dos braços. O trânsito ficou carregado na região, em ambos os sentidos.

Umcarregado detombou na MG-030, em Nova Lima, na manhã desta quarta (29). O acidente provocou vazamento depela pista. O motorista ficou