Luta contra o preconceito pelas estradas do Brasil

A caminhoneira Vera Lúcia Duarte, de 60 anos, maiscomo Rosinha, como outros batalhadores do transporte, sofre com os efeitos da pandemia doe conta que, durante o isolamento social, sofreu resistência para descarregar em um terminal de cargas. “Não queriam deixar eu entrar no local por causa da minha cidade. Tive que ficar esperando tres dias para descarregar a mercadoria”, afirma.Porém, com a experiência de 35 anos na profissão e mesmo em tempo de empoderamento feminino, Vera Lúcia, tem ainda pela frente um grande desafio: tentar vencer o preconceito contra a mulher na estrada.“Enfrento osim. Em vários lugares, ainda existem até empresas que têm uma certa resistências contra a mulher”, afirma a motorista, que é gaúcha, mas está sempre percorrendo as rodovias pelos diferentes cantos do Brasil, tendo como rota a BR-251 (ligação entre Montes Claros e a Rio-Bahia/BR-1160, no Norte de Minas).Ela ressalta que aatinge toda categoria dos motorista de caminhão. “As pessoas olham pra ti como se você fosse nada. Hoje, somos considerados como objeto sem valor. Levamos alimentos para os outros, mas muitos nãoisso”.Ela confessa que, mesmo apaixonada pela profissão, sofre com o preconceito. “Se uma empresa é grossa ou preconceituosa comigo, eu me retiro, não fala nada e vou para o meu caminho. Mas as vezes choro sozinha. Não nego isso."A caminhoneira lembra que os própriosdiscriminam a mulher. “Existem uns caras bobões, que quando eles vêem (pelo retrovisor) que tem uma mulher (no carro atrás) querendo ultrapassar, eles apertam o pé (no acelerador) e não deixam."Vera Lúcia - ou Rosinha – diz que uma grande dificuldade que enfrenta em suas andanças pelo país é a falta de banheiro feminino, o que considera como uma situação vinculada ao preconceito contra a mulher na estrada.