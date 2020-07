Deitar de bruços pode ajudar pacientes graves de COVID-19?

A posição de bruços é chamada pelos médicos de "pronação" (foto: Mauricio Meireles Góes/ divulgação )

Imagens e vídeos espalhados pela internet mostram supostos pacientes em tratamento daem leitos, deitados de bruços. A cena desperta a curiosidade de muitos internautas. Deitar os doentes nessa posição pode salvá-los? Especialistas ouvidos pelorespondem a essa pergunta.Os médicos explicam que o procedimento é antigo e conhecido no tratamento de síndromes respiratórias graves provocadas por qualquer tipo de doença.A posição de bruços é chamada pelos médicos de "". A técnica foi recomendada em março pela(OMS).





Enfermeiros, pedir para que o paciente consciente com desconforto respiratório deite de bruços (auto-pronacao) é um cuidado de enfermagem eficaz para melhorar a troca gasosa prejudicada!

Avaliem os pacientes e usem esse recurso. Melhora muito a oxigenação ! pic.twitter.com/QaIoNhUX58 %u2014 Enfermeiro NoCloroquiner %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9#VivaSUS (@enf_intensiva) April 21, 2020

"Essa já é uma estratégia utilizada em terapia intensiva quando o paciente apresenta quadro pulmonares graves, chamados(SARA). O paciente é colocado nessa posição para que o tórax consinga expandir melhor e ventilar melhor", explicou o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais () Mateus Rodrigues Westin.

Ele ainda ressaltou que essa estratégia tem sido usada em paciente com acometimento pulmonar – seja entubado ou não. "É um fato que tem sido usado, mas ainda não tem estudos consistentes de que realmente faça diferença. Mas, como já é uma prática utilizada para outros acometimentos, tem sido feita", acrescentou o especialista.

Funcionamento dos pulmões



Ou seja, o posicionamento facilita o aumento do volume de oxigênio que entra nos pulmões. E médicos acreditam que isso pode servir para salvar vidas de pacientes infectados pela COVID-19 que estejam com extrema dificuldade de respirar.





"A parte mais pesada dos pulmões fica nas costas e se o paciente estiver de costas haverá maior dificuldade em respirar" explica o médico intensivista, pneumologista e coordenador do Hospital da Baleia, Mauricio Meireles Góes.

"Até então, era um método usado com o paciente já entubado. Mas, a pandemia mostra que também é eficaz em pacientes acordados. Muitos deles deixam de ser entubados. E isso é ótimo porque a entubação pode acarretar outros problemas como infeccões", acrescentou.

Entretanto, ele é enfático ao dizer que não é uma técnica recomendada para ser usada em casa: "Caso tenha sintomas da COVID-19, como desconforto respiratório, procure atendimento hospitalar imediato".



Isso porque é necessário o monitoramento médico que se atenta a detalhes como oxigenação do paciente e, de acordo com a resposta, define as medidas a serem tomadas.



Um vídeo que está viralizando no WhatsApp e que parece ter sido gravado em unidade de saúde do Distrito Federal faz menção à técnica. Confira: