Acidente de carro mata três pessoas e fere outras quatro em Lagoa Santa

Fiat Ideia ficou bastante danificado devido ao acidente (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) acidente de carro matou três pessoas e deixou outras quatro feridas na noite dessa quinta-feira em Lagoa Santa, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As sete vítimas estavam no mesmo carro (Fiat Idea) quando o veículo caiu em uma ribanceira, na Avenida José Bispo Lisboa. Umde carrotrês pessoas e deixou outrasferidas na noite dessa quinta-feira em, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As sete vítimas estavam no mesmo carro (Fiat Idea) quando o veículo caiu em uma ribanceira, na Avenida José Bispo Lisboa.









Um rapaz de 17 anos e duas mulheres, ambas de 24, morreram. Com ferimentos graves, outras três vítimas precisaram ser atendidas e encaminhadas para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na região Norte de BH.



O único envolvido que não precisou de atendimento urgente foi o motorista, que se feriu com menos intensidade que os demais. Ele foi ouvido pelas autoridades presentes e disse que estava buscando as seis pessoas, todas de faixa etária semelhante, em uma festa em Lagoa Santa.





O motorista alegou que perdeu o controle do veículo. Ele também fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool no sangue. Os corpos das três vítimas mortas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de BH.