Fotos de lojas fechadas no BH Shopping viralizam em mensagens de WhatsApp

Imagens não deixam claro se os estabelecimentos encerraram as atividades definitivamente (foto: Reprodução/Whatsapp)

Sem poder abrir há cerca de quatro meses, os lojistas estão em um impasse sobre o aluguel cobrado pelos shoppings. No começo de junho, o juiz Fausto de Castro, da 32ª Vara Cível de Belo Horizonte, decidiu que a operadora de turismo Belvitur poderia pagar 50% do aluguel da loja no BH Shopping enquanto o centro de compras permanecer fechado. Segundo a decisão, a empresa precisa quitar o que deixou de pagar após a reabertura.

Em abril, a juíza Cláudia Coimbra Alves, da 11ª Vara Cível de Belo Horizonte, determinou a suspensão de 50% do aluguel e condomínio, e 100% do fundo propaganda pago por lojistas de um shopping de Minas Gerais. Segundo a juíza, a decisão é válida para até o fim da pandemia e a reabertura do comércio.

Proposta de reabertura

que circulam em grupos demostramfechadas do, no Bairro Belevedere. As imagens, no entanto, não deixam claro se os estabelecimentos encerraram as atividades definitivamente ou apenas durante a período de fechamento dos shoppings por causa da pandemia do novo coronavírus. Procurado, o BH Shopping não se pronunciou.

Em manifestação na última quarta-feira (22), entidades do comércio apresentaram um plano de reabertura da economia para a capital mineira. O protocolo, elaborado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), prevê que os shoppings reabram a partir de 3 de agosto. Os centros de compras voltariam a funcionar das 12h às 19h.

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que "recebeu a proposta das entidades representativas dos lojistas e analisará o conteúdo". Segundo a prefeitura da capital, uma reunião com os representantes foi marcada para esta quinta-feira (23).