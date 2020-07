Minas terá grande variação de temperatura nesta quarta-feira

Dia de céu claro na capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) seco não dará trégua nesta quarta-feira (22) e o dia será como muitos mineiros já conhecem: sensação de frio ao amanhecer e à noite, com elevação nas temperaturas e maior sensação de calor com o passar do dia - como é típico do inverno da região. Na capital, os termômetros ficam entre 13°C e 28°C. O temponão dará trégua nesta quarta-feira (22) e o dia será como muitos mineiros já conhecem: sensação deao amanhecer e à noite, com elevação nas temperaturas e maior sensação decom o passar do dia - como é típico doda região. Na capital, os termômetros ficam entre 13°C e 28°C.





Nas demais regiões, entre elas a Grande BH, a previsão é de tempo aberto, com céu claro a parcialmente nublado. A mínima no estado foi de 4°C, no Sul, e a máxima atinfirá os 32°C, no Norte e no Triângulo.



A umidade relativa do ar pode chegar a níveis críticos, ou seja, abaixo da casa dos 30%.

Atenção com o tempo seco





A baixa umidade do ar pode representar alguns riscos para a saúde. Por isso, alguns cuidados especiais são necessários em dias mais secos. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.





Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais