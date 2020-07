Homem preso por oito anos é executado em Sabará uma semana depois de ser solto

Umfoi executado na noite dessa terça-feira em uma casa em, na. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava em regime domiciliar há uma semana, depois de ficar oito anos preso no regime fechado pelo crime de homicídio.

Homem foi executado na casa de um amigo, na Rua 6, no Bairro Alto do Fidalgo

O homem pediu a casa emprestada a um amigo para passar a noite com a namorada, também de 26 anos. Eles estavam na residência, localizada na Rua 6, no Bairro Alto do Fidalgo, quando dois suspeitos armados teriam chegado.