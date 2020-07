BR-040 será totalmente interditada, em Nova Lima, para retirada de carreta tombada

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido (foto: Divulgação/Via 040) totalmente interditada a partir das 14h desta terça-feira (21) para retirada de uma carreta tombada. A interdição acontecerá no km 557, em Nova Lima, no sentido Belo Horizonte, na altura do condomínio Miguelão. A BR-040 seráinterditada a partir das 14h desta terça-feira (21) para retirada de uma carreta. A interdição acontecerá no km 557, em Nova Lima, no sentido Belo Horizonte, na altura do condomínio









A Via 040, concessionária responsável pela rodovia, realizará a retirada do veículo com três guinchos de grande porte e viaturas para apoio de sinalização. A interdição foi informada e autorizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanhará as ações.

