Corpo é encontrado no trecho do Arrudas na Avenida do Contorno

Trecho do Arrudas na Avenida do Contorno (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







O corpo de um homem foi encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, no Centro de Belo Horizonte, no início da manhã desta terça-feira.









Militares fizeram a descida até o leito e constataram que a vítima estava morta. Ele aparentava ter cerca de 30 anos e estava sem documentos. A Polícia Civil foi acionada para a perícia.



Inicialmente, o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), chegou a informar que o corpo havia sido retirado. Às 10h25, eles corrigiram a informação. Naverdade, bombeiros e rabecão ainda estavam no local, entre as ruas 21 de Abril e Paulo de Frontim.



Às 10h50, bombeiros ainda trabalhavam na retirada da vítima. De acordo com o cabo Douglas Gomes, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a ocorrência será registrada como encontro de cadáver. O corpo apresentava lesões compatíveis com queda, mas somente após investigação será possível confirmar o que ocorreu. Ainda segundo ele, o homem era pardo, de estatura mediana, usava calça jeans, camisa escura e estava descaço.