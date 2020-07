Mulher é presa levando maconha para o Espírito Santo de táxi

Vista parcial de Conselheiro Pena, onde a mulher foi abordada pela polícia (foto: Wikipedia)

A polícia de Conselheiro Pena prendeu uma mulher em flagrante, quando transportava maconha, de Governador Valadares para Vitória, no Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Estadual realizava uma blitz no quilômetro 84 da BR-259. Ao parar um táxi com uma passageira, prenderam K.R.S., de 34 anos. No porta-malas haviam 47 barras de maconha.





Segundo os policiais, a mulher estava nervosa, o que levantou suspeita sobre ela. Então, os policiais decidiram fazer a identificação e dar buscas no carro. A mulher havia contratado a corrida em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, para ir até Vitória, no Espírito Santo. Flagrada, ela foi detida e levada para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.

DIVINÓPOLIS





Na Rodovia AMG-335, próximo a Divinópolis, um motociclista que era procurado pela Justiça trocou tiros com a polícia. Ele era procurado pelo crime de homicídio, crime pelo qual já foi condenado.



Acionados sobre um roubo a mão armada a uma pizzaria no Bairro Primavera, no Distrito de Santo Antônio dos Campos, os policiais, comandados pelo sargento Gomes, iniciaram o rastreamento. Na altura do quilômetro 2 da AMG 335, os policiais avistaram dois homens numa motocicleta, entrando numa estrada secundária que dá acesso ao Distrito de Xavante.





Depois de dominarem os homens, os policiais encontraram um notebook, duas caixas de chocolate, e dinheiro, provenientes do roubo, junto com a moto. Feridos, os homens foram levados a uma UPA, em Divinópolis. Em seguida, para a delegacia local.

BETIM





Na cidade da Grande BH, durante um patrulhamento, policiais do GER 27.712, comandados pelo Sargento Silva Almeida, faziam um patrulhamento, apreenderam um menor, de 17 anos, que tinha em seu poder seis barras de maconha, 82 buchas dessa droga, 334 pedras de crack, seis barras de maconha, 415 pinos de cocaína, dois pacotes de pinos prontos para serem cheios, duas caixas de droga sintética, lidocaína e uma balança de precisão. O menor foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Betim.





BOA ESPERANÇA





Outra apreensão de drogas aconteceu em Boa Esperança, no Sul de Minas. Num patrulhamento na Rua Monsenhor Leite, no Centro, policiais da VP 24.309, comandados pelo Sargento Mendonça, depararam com um homem em atitude suspeita. Ao ser abordado, ao realizaram uma busca, nos pertences deste, encontraram um tablete de 900 de maconha. Na casa do suspeito encontraram mais drogas, 7,9kg da droga. Ele foi levado para a delegacia local.