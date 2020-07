Operação 'Paz no Morro' é encerrada pela PM com 52 prisões

Regiões do Alto Vera Cruz e do Taquaril foram os alvos da operação policial (foto: Marcilene Neves/divulgação)

Encerrada, nesta segunda-feira (20), depois de 13 dias, a Operação “”, realizada para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e combate aono, que reuniu seis comandos da Polícia Militar: 22º BPM, Batalhão de Choque, Rotam, Bope, Comave e BPTran.A operação resultou na prisão de 47 pessoas por receptação e tráfico de drogas, além de posse e porte ilegal de armas; em cinco menores detidos; 1.370 pinos de cocaína, 331 pedras de crack e 303 buchas de maconha apreendidos; oito celulares e 12 veículos roubados recuperados.Segundo o comandante do 22º BPM, tenente-coronel Fábio Almeida, a operação focou a ocupação dos principais pontos de tráfico de drogas dos dois bairros, o que resultou na prisão dee fugitivos da Justiça.“O mais importante foi termos aumentado a sensação de segurança das populações do Alto Vera Cruz e Taquaril”, diz Fábio Almeida, que anunciou também que a partir de agora as operações serão realizadas de forma pontual e direcionada para os principais focos de criminalidade da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.