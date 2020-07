Homem mata companheira, aciona Bombeiros e se entrega em Uberaba

Ao atenderem a ocorrência, Bombeiros constaram a morte da mulher de 34 anos. (foto: Bombeiros MG/Reprodução) homem se entregou na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Uberaba, no Triângulo Mineiro, após matar a companheira, de 34 anos, e acionar o Corpo de Bombeiros. Umse entregou na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Uberaba, no Triângulo Mineiro, após matar a companheira, de, e acionar o Corpo de Bombeiros.









No momento da ligação, os Bombeiros enviaram uma ambulância para o local, no bairro Maringá. Assim que chegaram ao local, o óbito foi constatato.





Segundo informações da corporação, a vítima recebeu três facadas: uma na região torácica (centro do peito), outra no abdômen no lado esquerdo, e no trapézio do lado direito.





Depois disso, o suspeito, ainda ensanguentado, afirmou que se entregaria na Polícia Civil da cidade.