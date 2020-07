DNIT alerta para interdição em trechos da BR-381 no Vale do Rio Doce nesta sexta e sábado

Duplicação na BR-381, entre Jaguaruçu e Antônio Dias, no Vale do Rio Doce (foto: Reprodução/ Internet) DNIT) informou aos motoristas que utilizam a BR-381 que irá realizar, nesta sexta-feira (17) e sábado (18), entre os trevos de Jaguaraçu e Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, a detonação de rochas para dar sequência nas obras de duplicação da pista. Com isso, alguns trechos da pista serão interditados nos dois sentidos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes () informou aos motoristas que utilizam aque irá realizar, nesta sexta-feira (17) e sábado (18), entre os trevos de, no Vale do Rio Doce, adepara dar sequência nas obras de duplicação da pista. Com isso, alguns trechos da pista serão interditados nos dois sentidos.









Já no sábado, a ação acontecerá às 14h, na altura do km 294, próximo a barragem Sá Carvalho, com previsão de paralisação do trânsito, nos dois sentidos, por cerca de 40 minutos.





Ainda segundo a nota do órgão, “as equipes do DNIT estarão presentes nos locais para a orientação do tráfego”.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira