'Virou as costas pro comércio e ele está sangrando por sua culpa', afirma presidente da CDL sobre Kalil

Os dados mais recentes mostram que a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes de COVID-19 em BH chegou à marca de 85%, enquanto os de enfermaria estão na casa dos 74%.





O comércio de BH está fechado há 120 dias e, segundo a própria Abrasel, foram mais de sete mil empresas formalmente encerradas nesse tempo e perda de mais de 140 mil empregos diretos do setor de comércio e serviços. “Nenhuma cidade no planeta ficou fechada por tanto tempo e sem perspectiva de como e quando reabriremos”, afirmou Paulo Solmucci, presidente da associação.





“Estamos chateados e indignados com essa situação. Sempre tivemos tratativa e diálogo com todos que passaram pelo governo e nunca deixamos de conversar com a prefeitura mesmo tendo um posicionamento diferente”, afirmou Souza e Silva, da CDL.





As entidades minimizaram o fato de não terem sido convidadas para a reunião desta quarta (15) com o prefeito Alexandre Kalil. “Foi tranquilo, não foi nada de novo. Ficamos chateados com a falta de diálogo, mas são protocolos ja foram propostos há mais de 60 dias”, concluiu Souza e Silva.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e aguarda o retorno com posicionamento sobre o assunto.





‘Protocolo inviável’





inviável” burocrata que não conhece o setor. Seguindo aquelas regras, um restaurante teria condição de receber apenas 6 clientes. Lanchonetes não poderiam receber nenhum”, alegou. Solmucci, presidente da Abrasel, classificou como “ a proposta da PBH de funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes . “Vimos uma das coisas mais decepcionantes. Um protocolo feito por umque não conhece o setor. Seguindo aquelas regras, um restaurante teria condição de receber apenas 6 clientes. Lanchonetes não poderiam receber”, alegou.





Solmucci ainda citou os protocolos de reabertura de restaurantes de Rio de Janeiro e São Paulo como exemplos a serem seguidos. “Lá, permitiram seis pessoas por mesa, com distância de um metro entre elas”, afirmou.





