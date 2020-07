Pará de Minas inaugura 10 leitos de CTI exclusivos no combate à COVID-19

O Hospital Nossa Senhora da Conceição inaugurou 10 leitos de CTI nessa segunda-feira (13) (foto: Prefeitura de Pará de Minas/ Divulgação) CTI) do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Pará de Minas, município da Região Central de Minas Gerais, foi inaugurado nessa segunda-feira (13). Segundo o hospital, os leitos, em primeiro momento, serão utilizados exclusivamente para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). O novo Centro de Tratamento Intensivo () do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em, município da Região Central de Minas Gerais, foi inaugurado nessa segunda-feira (13). Segundo o hospital, os leitos, em primeiro momento, serão utilizados exclusivamente para o tratamento de pacientes infectados pelo novo(Sars-Cov-2).









De acordo com a Prefeitura de Pará de Minas, a ampliação é resultado da união com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, avançando assim na melhoria na qualidade dos serviços prestados na unidade.





Para o provedor do hospital, André de Lima Rufino, a inauguração co CTI foi um passo importante no trabalho de aumentar a assistência à população do município.





“É um momento muito importante para a saúde de Pará de Minas, é um sonho que a Irmandade sempre teve de ampliar o CTI e, agora, com essa gestão compartilhada nós conseguimos a ampliação do hospital, isso vai beneficiar não só Pará de Minas, como toda a região”, destacou.





O prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz, presente na cerimônia de inauguração, disse que “o Hospital Nossa Senhora da Conceição será o segundo maior da região em termos de leitos disponível e até mesmo o que preconiza a Organização Mundial de Saúde em termos de 10 mil habitantes e número de leitos”.

Obras

As obras de ampliação no CTI começaram em abril. As novas instalações do setor de terapia intensiva foram construídas onde funcionava o antigo CTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição.





O espaço dos novos leitos antes da reforma era utilizado como centro de estudos para estagiários e alunos residentes, e foi revitalizado seguindo todas as normas sanitárias das autoridades municipais e estaduais de saúde.

COVID-19 em Pará de Minas

Pará de Minas registrou, até a tarde dessa terça-feira (14), 93 casos confirmados da doença, sendo que um terminou em morte. Já se recuperaram 85 pessoas. Três ainda estão internadas e outras quatro estão cumprindo o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.002 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.