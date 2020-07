TJMG vai retomar atividades presenciais gradualmente, a partir de 3 de agosto

Fachada do TJMG na avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) retomará gradualmente as atividades presenciais a partir de 3 de agosto. A decisão foi publicada no (TJMG) retomará gradualmente asa partir de. A decisão foi publicada no Diário do Judiciário eletrônico (JJe) , nesta terça-feira (14), em uma portaria.









Além disso, a portaria também prevê o controle do número máximo de pessoas nas unidades, respeitando o distanciamento mínimo de dois metros. “As estações de trabalho terão proteção de acrílico para atendimento ao público e será fornecido álcool 70% para higienização das mãos e objetos”, divulgou o Tribunal de Justiça.





As audiências e sessões de julgamento continuarão sendo realizadas por videoconferência. No caso das audiências de custódia, a portaria instituiu que serão retomadas assim que for verificada a possibilidade de realizá-las com os órgãos de segurança pública.



Citações, intimações e outros atos urgentes ainda devem ser realizados virtualmente. “Quando não for possível, os oficiais de justiça, agentes da infância e juventude e funcionários que realizam atividades externas deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs)”, divulgou o TJMG.





Enquanto durar a pandemia, o horário de atendimento presencial será de 11h às 17h. Nas comarcas onde há possibilidade, estruturas drive-thru poderão ser instaladas para carga e recebimento de processos físicos.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa